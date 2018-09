Empfehlung - 81-Jährige in Lingen-Darme schwer verletzt

Lingen Kurz nach 16 Uhr ist am Mittwoch eine 81-jährige Frau aus Lingen bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Der Notarzt schließt Lebensgefahr nicht aus. Die Fahrerin war mit ihrem VW Polo auf der Straße Zum Heidhof unterwegs. Als sie auf die Schüttorfer Straße einbiegen wollte, übersah sie vermutlich einen Abschleppwagen. Das Fahrzeug krachte in die Fahrerseite des Polos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen in einen Graben geschleudert. Die Feuerwehr Lingen befreite die eingeklemmte Frau aus ihrem Auto. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 69-jährige Fahrer aus Wietmarschen-Lohne erlitt einen Schock.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/81-jaehrige-in-lingen-darme-schwer-verletzt-257798.html