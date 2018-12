80-Jähriger stirbt bei Brand eines Wohnhauses in Lingen

Ein 80-jähriger Mann ist am Mittwochmittag bei einem Brand in Lingen ums Leben gekommen. Seie 73-jährige Ehefrau zog sich bei dem Versuch, ihn zu retten, lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie kam in eine Spezialklinik nach Bochum.