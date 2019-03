Empfehlung - 75-Jähriger aus Emsbüren verletzt sich bei Unfall schwer

Emsbüren Unfall in Emsbüren: Dort ist am Montagnachmittag ein 75-jähriger Mann, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr er die Lingener Straße in Richtung Emsstadt, als er nach links von der Straße abkam. Sein Ford Fokus kam erst in einem Seitenraum vor einem Baum zum Stehen. Der Mann verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in das nächste Krankenhaus gebracht. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/75-jaehriger-aus-emsbueren-verletzt-sich-bei-unfall-schwer-286135.html