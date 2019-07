Empfehlung - 70 Feuerwehrkräfte löschen brennendes Feld bei Salzbergen

Salzbergen Wie die Feuerwehr Salzbergen mitteilte, war das Feuer gegen 14 Uhr auf einer rund 50 mal 150 Meter großen Fläche ausgebrochen und hatte sich in ein benachbartes Waldgebiet ausgebreitet. Um den Brand löschen zu können, baten die Einsatzkräfte anliegende Landwirte aus Salzbergen um Hilfe. Diese lieferten das notwendige Löschwasser in mehreren Güllefässern an, zudem unterstützte die Feuerwehr Emsbüren die Wasserversorgung mit zwei wasserführenden Fahrzeugen. Insgesamt waren rund 70 Brandschützer im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist bislang unklar. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/70-feuerwehrkraefte-loeschen-brennendes-feld-bei-salzbergen-309484.html