Empfehlung - 650 Fans feiern mit „Kettcar“ in Lingener Emslandarena

Lingen „Zu uns kommt „Kettcar“ zum ersten Mal, in Lingen hatte die Band aber schon Auftritte“, erzählt Stefan Epping, Leiter des Veranstaltungsmanagements der Lingener Emslandarena. Rund 650 Gäste kommen in den Genuss eines bandnahen Clubkonzerts, am Vortag stand die Band noch im Wolfsburger Kulturzentrum auf der Bühne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/650-fans-feiern-mit-kettcar-in-lingener-emslandarena-265851.html