600 Baugrundstücke für Lingen in drei Jahren

Lingen plant die Bereitstellung von Baugrundstücken in großem Stil. Entsprechende Pläne stellte Oberbürgermeister Dieter Krone beim Bürgerempfang am Sonntag in der Halle IV vor. Die Rede ist von etwa 600 neuen Bauplätzen in den nächsten drei Jahren.