Pflegekräfte fordern bei Demo in Lingen ihre Würde zurück

Zu geringe Bezahlung, zu viele Patienten und zu hoher Zeit- und Verantwortungsdruck. Für Mitarbeiter in der Pflege ist das der Alltag. Zwei Pflegerinnen aus der Region organisierten am Freitag eine Demo in Lingen. Und erhielten viel Unterstützung.