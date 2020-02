Empfehlung - 60 Aussteller bei Ausbildungsmesse „6. ABI Zukunft Emsland“

Lingen Am Freitag, 6., und Samstag, 7. März, ist es wieder soweit: Die ABI Zukunft Emsland eröffnet zum sechsten Mal in der Halle IV in Lingen. Für viele junge Menschen ist es der erste ganz große Einschnitt im Leben: Die Schule ist geschafft, das Abi in der Tasche. Aber wie geht es dann weiter? Erst mal chillen? Oder reisen? Oder die Welt retten? Oder möglichst schnell an die Uni? Sehen die Abiturienten die vielen Chancen, oder lähmt sie die Qual der Wahl? Viele haben keinen Plan, was sie nach der Schule machen sollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/60-aussteller-bei-ausbildungsmesse-6-abi-zukunft-emsland-344722.html