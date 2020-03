/ Lesedauer: ca. 2min 6. Abi Zukunft Emsland informiert über Beruf und Studium

Mit einer überwältigend gut besuchten Halle IV in Lingen endete am vergangenen Freitag und Samstag die 6. Abi Zukunft Emsland. Schüler und ihre Eltern erhielten Informationen über Zukunftsperspektiven in Studium und Beruf.