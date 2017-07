56-Jährige stirbt bei Wohnhausbrand in Lingen

gn Lingen. Am Dienstag, gegen 16.40 Uhr, kam es zu einem Wohnhausbrand am Silvesterplatz im Lingener Stadtteil Laxten, bei dem die 56-jährige Bewohnerin des Hauses starb. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, nahmen sie starke Rauchentwicklung wahr. Die Hausbewohnerin wurde leblos im Wohnzimmer aufgefunden und konnte nicht mehr gerettet werden. „Sie verstarb vermutlich infolge einer Rauchgasvergiftung“, berichtete die Polizei am Mittwochmorgen. Das Feuer wurde gelöscht. Die Lingener Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen vor Ort.

Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass die Frau das Feuer selbst gelegt hat, um sich das Leben zu nehmen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nach Angaben der Ermittler nicht vor.