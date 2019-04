53-Jähriger bei Arbeitsunfall in Renkenberge gestorben

Bei einem Unfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb am Friedhofsweg in Renkenberge in der Samtgemeinde Lathen zog sich am Donnerstagnachmittag ein 53-jähriger Mann tödliche Verletzungen zu. Ein weiterer Mann schwebt in Lebensgefahr.