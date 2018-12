49-Jähriger verunglückt tödlich bei Unfall in Fresenburg

Lathen Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die zwei Männer gegen 3.35 Uhr mit einem Audi auf der Hauptstraße in Fresenburg aus Düthe kommend in Richtung Alte Dorfstraße unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve, in der Näher der Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal, kam der Wagen aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurden die beiden Männer in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lathen konnten beide Personen mit schwerem Gerät aus dem Auto bergen. Der 49-jährige Beifahrer aus Sustrum verstarb noch an der Unfallstelle. Der 29-jährige Fahrer aus Neusustrum kam mit schweren Verletzungen im Rettungswagen in das Krankenhaus nach Meppen

Die Feuerwehr aus Lathen war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Neben zwei Rettungswagen war ebenfalls ein Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. Die Höhe des Schadens wird laut Polizei auf rund. 5000 Euro beziffert. Die Ortsdurchfahrt wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 6.25 Uhr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.