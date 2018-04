4500 Fans feiern mit „Kraftklub“ in Lingen

4500 Fans haben am Sonntag in der ausverkauften Emslandarena in Lingen den Auftritt von „Kraftklub“ gefeiert. Die Band aus Chemnitz spielte unter dem Motto „Keine Nacht für Niemand“ – und überzeugte auf ganzer Linie. Mit dabei war Fotograf Karsten Rump.