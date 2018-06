Empfehlung - 450 Menschen demonstrieren in Lingen gegen Atomkraft

Lingen Rund 450 Aktivisten haben am Sonnabend in Lingen an einer Demonstration gegen Atom- und Kohlekraft teilgenommen. Einige der Teilnehmer reisten mit Bussen und der Bahn an. Gegen 13 Uhr begann die Veranstaltung mit einer Kundgebung vor dem Kernkraftwerk Emsland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/450-menschen-demonstrieren-in-lingen-gegen-atomkraft-238957.html