43-Jähriger nach versuchtem Einbruch festgenommen

gn Meppen. In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei einen 43-Jährigen in Meppen kurz nach einem Einbruchsversuch festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Zeugin den Mann aus dem südlichen Emsland beobachtet. Er soll gegen 2.20 Uhr versucht haben, in ein Mehrfamilienhaus an der Esterfelder Stiege einzudringen.

Die sofort alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe festnehmen. Er hatte sein Auto unweit des Tatortes geparkt. Ermittlungen ergaben, dass er in Nacht in mindestens zwei weiteren Fällen versucht haben soll, in Häuser einzubrechen. Dies räumte er der Polizei zufolge bei einer folgenden Vernehmung auch ein.

In seinem Auto fanden die Beamten darüber hinaus mehrere Gegenstände, deren Herkunft aktuell ermittelt wird. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter es auf die Kellerräume der Häuser abgesehen hatte. Er wurde im Anschluss an die Vernehmung entlassen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter 05931 9490 entgegen.