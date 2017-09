43-Jähriger erneut beim Einbruch ertappt

gn Lingen. Ein 43-Jähriger soll am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte an der Bremer Straße in Lingen eingedrungen sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 5.50 Uhr soll er auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude gelangt sein.

Der im angrenzenden Wohnhaus lebende Betreiber der Gaststätte bemerkte den Einbruch. Gemeinsam mit seinem Sohn traf er den 43-Jährigen im Gebäude an. Sie überwältigten den Tatverdächtigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann ist in den vergangenen Wochen immer wieder polizeilich in Erscheinung getreten.

Weiteren Einbruch gestanden

Ihm werden dabei zahlreiche Einbrüche sowie gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallfluchten und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Der Beschuldigte steht darüber hinaus in Verdacht, für weitere Taten aus der Nacht zu Montag infrage zu kommen. Er räumte ein, in ein Wohnhaus mit angebauter Garage am Uhlenweg in Bramsche eingedrungen zu sein.

Die Polizisten fanden die dort gestohlenen Gegenstände in seinem Auto. Ferner wird aktuell geprüft, ob er auch einen Einbruch an der Duisenburger Straße in Lingen begangen hat. Gestohlen wurde dort allerdings nichts.

Weil die Staatsanwaltschaft Osnabrück keinen Antrag auf Haftbefehl stellte, musste der 43-Jährige nach seiner Vernehmung am Montagnachmittag erneut auf freien Fuß gesetzt werden.