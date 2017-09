43-Jähriger erneut bei Einbruch erwischt und laufen gelassen

gn Emsbüren. Ein 43-jähriger Mann aus Lingen ist am späten Donnerstagabend nach einem Einbruch in die Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Straße Moorlage in Emsbüren festgenommen worden. Die Polizei teilte mit, dass er gegen 23.30 Uhr zunächst eine Zugangstür aufgebrochen und sich anschließend unterschiedliches Diebesgut zurechtgelegt haben soll. Der Hauseigentümer wurde auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei.

Die Beamten waren schnell am Tatort und konnten den Einbrecher nach kurzer Flucht stellen, überwältigen und festnehmen.

Der Mann ist in den vergangenen Wochen immer wieder polizeilich in Erscheinung getreten. Ihm werden dabei zahlreiche Einbrüche sowie gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallfluchten und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück stellte im neuesten Fall zunächst einen Antrag auf Haftbefehl. Als der 43-jährige am Freitag dann dem Haftrichter vorgeführt wurde, zog die Staatsanwaltschaft den Antrag zurück. Der Mann wurde am Freitagmittag zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.