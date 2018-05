400.000 Besucher jährlich in Lingener Emslandhallen

Was bringt Kultur auf großer Bühne, auf so einer wie in der Emslandarena in Lingen, wo schon Musiklegende Bob Dylan stand? „Ein erhebliches Defizit, jedes Jahr“, werden auf Buchhaltung fixierte Kritiker sagen und es genau vorrechnen.