Empfehlung - 36-Jähriger fällt in Fülltrichter und verletzt sich schwer

Surwold Am Dienstagmittag ist in Surwold ein 36-Jähriger in einen Fülltrichter geraten. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 13.45 Uhr im Gewerbegebiet Querkanal ereignet. Der Mitarbeiter eines Düngemittelbetriebes geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einen etwa zwei Meter hohen Fülltrichter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/36-jaehriger-faellt-in-fuelltrichter-und-verletzt-sich-schwer-303162.html