350.000 Euro Schaden: Scheune brennt bei Golfclub nieder

Lingen In der Nacht zu Freitag ist im Lingener Stadtteil Altenlingen eine Lagerhalle auf dem Gelände des Golfclub Emstal ein Raub der Flammen geworden. Das Feuer in dem 8 mal 30 Meter großen Gebäude brach gegen 0.45 Uhr in der Straße Beversundern aus. In der Halle war hochwertiges Golfequipment gelagert, 80 teure Elektro-Trolleys verbrannten nach Angaben der Feuerwehr in der Halle. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Altenlingen, Holthausen und Lingen waren mit 40 Kräften und neun Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen. Golfclub-Präsidentin Gunda Dröge erklärte: „Das Feuer hatte der Hund unseres neben dem Brandobjekt wohnenden Cheefgreenkeeper bemerkt. Er begab sich sofort auf den Hof, sah die Flammen aus der Halle schlagen und alarmierte die Feuerwehr.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/350000-euro-schaden-scheune-brennt-bei-golfclub-nieder-274755.html