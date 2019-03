Empfehlung - 350 Frauen demonstrieren für Reformen in der Kirche

Lingen Während am Montagabend die 67 Würdenträger der deutschen Bischofskonferenz in der St. Bonifatiuskirche in Lingen ihren Eröffnungsgottesdienst feierten, formierten sich etwa 350 Frauen vor dem neuen Rathaus, um in einem Schweigemarsch zur großen Bonifatiuskirche zu ziehen. Dort übergaben sie nach einer langen Wartezeit im Regen etwa 30.000 Unterschriften an den Bischof des Bistums Osnabrück, Dr. Franz-Josef Bode.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/350-frauen-demonstrieren-fuer-reformen-in-der-kirche-286345.html