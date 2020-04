34-Jähriger bedroht Passanten in Lingen mit Messer

Lingen Am Montagmittag hat ein 34-jähriger Mann in der Lingener Innenstadt mehrere Passanten mit einem Messer bedroht. „Gegen 12 Uhr war er zu Fuß im Bereich der Marienstraße unterwegs, als er mit gezogenem Messer auf einen 26-jährigen Radfahrer zuging“, beschrieb ein Sprecher der Polizei den Hergang. „Er führte Stichbewegungen in dessen Richtung durch, verfehlte diesen allerdings.“

Der Radfahrer blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Täter in der Friedrichstraße angetroffen werden. Das mutmaßliche Tatmesser lag unweit von ihm in einem Gebüsch. Der Mann bestreitet die Tat.

Bei seiner Flucht dürfte er weitere Personen bedroht haben, darunter eine Mutter mit ihrem Kind. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.