300 Absolventen erhalten in Lingen ihre Abschlusszeugnisse

Die Jahre des Lernens haben sich gelohnt: Auf dem Campus Lingen wurden unlängst gleich an drei Fakultäten der Hochschule Osnabrück die Abschlusszeugnisse vergeben. Gefeiert wurde das Ereignis im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen.