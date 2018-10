30-Jähriger bei Messerangriff in Sögel schwer verletzt

Sögel Ein 30-jähriger Mann ist am Mittwochabend blutverschmiert nach zwei Messerstichen in einem Imbiss an der Straße Am Pohlkamp in Sögel zusammengebrochen. Ein zufällig anwesender Arzt leistete so lange Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der Rumäne wurde in das Hümmling-Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. „Nach Angaben der Ärzte besteht keine Lebensgefahr“, berichtet die Polizei am Donnerstag. Die Beamten haben einen 28-jährigen Verdächtigen nach ersten Ermittlungen festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.