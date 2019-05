26-Jähriger nutzt Wohnung zum Drogenanbau in Werlte

Eine Marihuana-Indoorplantage haben Beamte bei einem 26-Jährigen am Freitag in Werlte entdeckt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei zunächst ein Hinweis eingegangen, dass der 26-Jährige Drogen konsumiert habe und mit einem Auto unterwegs sei.