Empfehlung - 26-Jähriger bei Twist mit 1,3 Kilo Kokain unterwegs

Twist Insgesamt 1.310 Gramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund 94.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am vergangenen Freitag bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Bundesstraße 402 an der Ausfahrt Twist-Schöninghsdorf in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten Auto.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/26-jaehriger-bei-twist-mit-13-kilo-kokain-unterwegs-239352.html