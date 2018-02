Empfehlung - 250 Menschen demonstrieren in Lingen gegen Krieg in Syrien

Lingen. Rund 250 Menschen haben am Samstagnachmittag in Lingen gegen den Angriff des türkischen Militärs auf kurdische Gebiete um die Stadt Afrin in Nordwestsyrien demonstriert. Die Polizei hat mit rund 220 Personen etwas weniger Teilnehmer gezählt. Auch gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS) richteten sich einige Transparente der Demo. In Redebeiträgen wurden die Vereinten Nationen, die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft zum Handeln aufgerufen, um den Krieg zu beenden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/250-menschen-demonstrieren-in-lingen-gegen-krieg-in-syrien-224204.html