250 Kilogramm Weihnachtskekse verbrennen im Ofen

In der Keksfabrik in Groß Hesepe gab es am Sonntagnachmittag einen Brand. Dabei wurden Tausende Spekulatius-Kekse vernichtet. Verletzt wurde niemand. Anscheinend war ein Stromausfall für den Brand verantwortlich.