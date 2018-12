24-jähriger Nordhorner bei Unfall in Emsbüren getötet

Emsbüren In der Nacht zu Sonnabend fuhr eine 18-Jährige aus Emsbüren mit ihrem Auto auf der Schüttorfer Straße (L 40) von Schüttorf in Richtung Emsbüren. In Höhe der Gaststätte „Zum Schlagboom“ übersah sie einen 24-Jährigen aus Nordhorn, der laut Polizei mittig auf der Straße lief. Die 18-Jährige erfasste ihn mit ihrem Wagen. Der 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ins Mathias-Spital Rheine gebracht.