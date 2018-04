Empfehlung - 24-Jähriger in Geeste von Auto überrollt

hlw Geeste. In der Nacht zu Sonntag ist ein 24-jähriger Mann in Geeste im Ortsteil Osterbrock von einem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei lag der Mann aus Osterbrock gegen 4 Uhr auf der „Kurze Straße“ auf der unbeleuchteten Fahrbahn und war vermutlich betrunken. Die 23-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Der junge Mann kam im Rettungswagen in das Krankenhaus nach Meppen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/24-jaehriger-in-geeste-von-auto-ueberrollt-232607.html