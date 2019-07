23-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto in Geeste

Viel Glück im Unglück hatte eine 23-Jährige am Mittwochabend in Geeste. Gegen 22.15 Uhr hatte sie aus bislang unbekannten Gründen an der Füchtenfelder Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sich mit ihm überschlagen.