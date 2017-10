23-Jährige springt aus fahrendem Bulli

gn . Bockhorst. Dramatische Szenen haben sich am Wochenende im emsländischen Bockhorst abgespielt. Eine Frau ist von der Ladefläche eines fahrenden Transporters gesprungen, meldet die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag an der Straße Am Sportplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 24-jähriger Mann aus Rhauderfehn gegen 3.15 Uhr nach einem Streit mit seiner Freundin betrunken in einen VW Transporter gestiegen und losgefahren. Die 23-jährige Freundin war ihm nachgelaufen und sprang unmittelbar vor Abfahrt auf die von der Fahrerkabine blickdicht getrennte Ladefläche.

Während der Fahrt wurde die junge Frau unkontrolliert im Fahrzeug hin und her geschleudert. Sie sprang der Polizei zufolge aus dem fahrenden Transporter und landete in einem Straßengraben. Dabei zog sich die 23-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters hielt kurze Zeit später an und wurde von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Mann war offensichtlich angetrunken: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei wurde dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein ist beschlagnahmt worden. Die Freundin des Mannes wurde ins Krankenhaus Papenburg eingeliefert. Da der VW Transporter mehrere Unfallspuren aufweist, werden noch die dazugehörigen Unfallorte gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.