22-Jähriger prallt in Beesten mit Auto gegen Baum

Mit seinem Auto ist am späten Dienstagabend ein 22-jähriger Mann im emsländische Beesten gegen einen Baum gestoßen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, am Wagen entstand Totalschaden.