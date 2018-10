Empfehlung - 21-Jähriger bei Flucht vor Polizei lebensgefährlich verletzt

Werlte/Meppen Ein 21-jähriger Mann aus Wuppertal wurde am Sonntagmorgen um 4.08 Uhr bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Zuvor wollten Polizeibeamte aus Sögel den jungen Mann gegen 3.47 Uhr anhalten und kontrollieren. Das erste Anhaltesignal bekam der 21-Jährige, als er mit seinem Ford Fiesta auf der Molkereistraße in Werlte fuhr. Er ignorierte das Anhaltesignal der Polizisten und setzte seine Fahrt über Auen in Richtung Lindern und dann weiter über Löningen in Richtung Haselünne über die Bundesstraße 402 fort. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/21-jaehriger-bei-flucht-vor-polizei-lebensgefaehrlich-verletzt-261878.html