21 Bierfässer nach Diebstahl in Herzlake gefunden

Herzlake/Berge Die Spur, der die Beamten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung nachgingen, führte nach Berge zu einem 22-jährigen Mann und einer 20-jährigen Frau. Bei ihnen haben Polizeibeamte aus Herzlake, Fürstenau und Diensthundeführer aus Osnabrück am Donnerstag bei einer Durchsuchung 21 Bierfässer sichergestellt. Das Pärchen ist laut Polizei für den Diebstahl verantwortlich.

„Die Fässer stammen aus einem Einbruch in einen Herzlaker Getränkehandel in der Nacht zum 5. November“, berichtete ein Sprecher der Polizei am Freitag. „Die Täter drangen seinerzeit über einen Zaun auf das Firmengelände in der Straße Am Brink ein und stahlen insgesamt 40 Bierfässer.“ Hinweise zu dem Verbleib der restlichen 19 Bierfässer nimmt die Polizei in Herzlake unter Telefon 05962 743 entgegen.