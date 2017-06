20.000 Euro Schaden durch Wohnungsbrand in Lingen

gn Lingen. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Josefstraße in Lingen geriet am Montag gegen 22.40 Uhr in Brand, teilt die Polizei mit. Ein Bewohner hatte das Feuer im ersten Obergeschoss aufgrund piepender Rauchmelder bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Lingen rasch gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Die Wohnung brannte aus und es entstand Gebäudeschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Das Feuer war in der Wohnung aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen.