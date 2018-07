20-Jähriger liefert sich in Lingen Verfolgungsjagd

Lingen Zu einer kurzen Verfolgungsfahrt ist es in Lingen in der Nacht zu Samstag gekommen. Ein 20-jähriger Autofahrer versuchte, sich mit seinem BMW 330 einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Um 2.05 Uhr wollte eine Polizeistreife an der Gymnasialstraße den Wagen anhalten und kontrollieren. Der Mann beschleunigte nach Polizeiangaben sein Fahrzeug und schaltete das Licht aus. Dennoch gelang es den Beamten mit einem weiteren Streifenwagen, den BMW anzuhalten.

Bei der Kontrolle entdeckte die Polizei im Auto eine Sturmhaube sowie Pflastersteine. Einer der beiden Fahrzeuginsassen aus Ibbenbüren räumte in der Befragung ein, dass man in Lingen Diebstähle begehen wollte. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein hat und das Fahrzeug mit falschen Kennzeichen und einer gefälschten Steuermarke gefahren hat. Zur Klärung der Gesamtumstände stellte die Polizei das Auto sicher. Es handelt sich um einen schwarzen BMW mit Kennzeichen aus Steinfurt/Burgsteinfurt (BF). Beim Fluchtversuch wurde ein Streifenwagen beschädigt, verletzt wurde niemand. Gegen den Fahrzeugführer und den 16-jährigen Beifahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, denen der schwarze BMW im Stadtgebiet oder in der Umgebung aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 0591 870 mit der Polizei Lingen in Verbindung zu setzen.