Empfehlung - 17,7 Tage im Durchschnitt: Emsländer öfter krankgeschrieben

Lingen I Erwerbstätige in Niedersachsen meldeten laut Barmer Ersatzkasse sich im Jahr 2018 durchschnittlich 18,3 Tage arbeitsunfähig. „Das heißt, die Berufstätigen im Emsland hatten wieder weniger Fehlzeiten als im Landesdurchschnitt, aber die Tendenz ist leider steigend“, sagte der Sprecher der BEK Niedersachsen und Bremen Michael Erdmann. Vor allem psychische Erkrankungen und Muskel-Skelett-Probleme sorgten bei den Beschäftigten für längere Abwesenheiten vom Arbeitsplatz. Die Spannbreite der ermittelten Fehlzeiten in Niedersachsen reicht von 15,0 Tagen im Kreis Vechta bis 22,8 Arbeitsunfähigkeitstagen in Wilhelmshaven.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/177-tage-im-durchschnitt-emslaender-oefter-krankgeschrieben-319756.html