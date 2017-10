17-Jährige entkommt sexuellem Übergriff

gn Haren. In der Nähe der Sportanlage des TUS Haren ist es am Montag gegen 16.30 Uhr zu einem vermutlich sexuell motivierten Übergriff auf eine junge Frau gekommen, teilte die Polizei mit. Eine 17-Jährige war auf einem Feldweg nahe der Straße Am Brookdeich spazieren. Dort kam ihr ein bislang unbekannter Mann auf einem Fahrrad entgegen und sprach sie an. Er fragte nach dem Weg in Richtung Meppen. Die Jugendliche antwortete ihm und setzte anschließend ihren Weg fort.

Unvermittelt wurde sie dann von hinten ergriffen und in Richtung eines angrenzenden Gebüsches gezerrt. „Weil sie sich mit lauten Schreien, Schlägen und Tritten intensiv zur Wehr setzte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete auf seinem braunen Hollandrad in Richtung der Sportplätze“, sagte ein Polizeisprecher.

Der Tatverdächtige wird als etwa 18 bis 20 Jahre alt und von kräftiger bis dicker Statur beschrieben. Er hatte kurzes Haar und sprach akzentfreies Deutsch. Der Mann war mit einem blauen T-Shirt der Marke Jack&Jones, einer blauen Sweatjacke und einer kurzen blauen Hose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05932 72100 bei der Polizei Haren zu melden.