Empfehlung - 169.863 Euro für regionale Hospizvereine

Lingen Mit Fördergeldern von insgesamt 169.863 Euro hat die AOK in Niedersachsen die Arbeit der Hospiz-Dienste in der Grafschaft Bentheim und dem Emsland gefördert. Vertreter der Hospiz-Dienste aus der Grafschaft, Lingen, Meppen, Salzbergen, Spelle und Sögel nahmen hierzu unlängst in der Lingener AOK-Geschäftsstelle die obligatorischen Schecks entgegen. AOK-Pressesprecherin Petra Menger freute sich, dass die Gesundheitskasse für Niedersachsen wieder ihren Beitrag zu den sehr wichtigen Hospiz-Diensten leisten könne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/169863-euro-fuer-regionale-hospizvereine-309716.html