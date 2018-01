16-Jähriger in Lingen zusammengeschlagen

gn Lingen. In der Nacht zu Sonntag ist es an der Meppener Straße in Altenlingen zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 16-jähriger Jugendlicher war gegen 2.15 Uhr zu Fuß in Richtung Gaststätte Thien unterwegs, wie die Polizei Dienstag mitteilte. In Höhe der Pflegeeinrichtung Bonum Vitae traf er auf eine Gruppe von fünf jungen Männern.

Einer aus der Gruppe sprach ihn an und beleidigte ihn als „Hurensohn“. Ohne, dass das Opfer etwas entgegnet hätte, schlug der Täter unvermittelt auf das Opfer ein. Der 16-jährige ging dabei zu Boden. Der Angreifer trat ihm mit dem Fuß in den Magen und ergriff danach mit seinen Begleitern die Flucht.

Die fünf jungen Männer waren vermutlich alle zwischen 16 und 20 Jahre alt. Der Haupttäter war etwa 1,88 bis 1,90 Meter groß und sprach akzentfreies Deutsch. Weitere Details zur Beschreibung liegen aktuell nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.