16-Jähriger fährt betrunken gegen Zaun

gn Lingen. Ein 16-Jähriger hat am Samstag gegen 22.00 Uhr einen Verkehrsunfall am Schoolweg in Lingen-Biene verursacht. Beim Ausparken fuhr er mit einem Renault Twizy rückwärts gegen einen Zaun und beschädigte diesen, teilte die Polizei mit. Anschließend versuchte er den Schaden zu beheben, entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Da Zeugen den Unfall beobachtet haben, gelang es der Polizei schnell, den Fahrzeugführer zu ermitteln. Dieser wurde noch am Abend in seinem Zuhause angetroffen und mit dem Unfallgeschehen konfrontiert. Der Fahrer des Kleinwagens räumte daraufhin die Tat ein. Er stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem 16-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. Ihm droht eine empfindliche Strafe.