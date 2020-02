Empfehlung - 15.000 Jecken feiern in Bawinkel Karneval

Bawinkel Der Sturm toste durch das jecke Volk: Am „Ossensamstag“ waren in Osnabrück die Narren los. Auch in Bawinkel, dem über 2500-Seelen Örtchen zwischen Lingen und Haselünne, zogen beim 21. Karnevalsumzug 90 gemeldete Motivwagen und Gruppen sowie mehr als 20 weitere, sich spontan hinzugesellende Cliquen mit Handwagen durch den Ort an der Bundesstraße 213. Hier bot der Karnevalsclub „De Spaßmakers“ dann den mehr als 16.000 Zuschauern aus nah und fern wieder ein unvergessliches buntes und fröhliches Spektakel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/15000-jecken-feiern-in-bawinkel-karneval-345331.html