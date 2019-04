15 Hochsitze zerstört: Polizei fahndet nach Unbekanntem

Lingen Wie die Polizei mitteilt, wurde nach den Taten auf einer einschlägigen Internetseite von Jagdgegnern ein Bekennerschreiben veröffentlicht. Danach stammt der Täter vermutlich aus dem Kreis militanter Tierschützer mit Bekenntnis zur Animal Liberation Front (A.L.F.). An diversen Hochsitzen wurden Parolen wie „Fuck Hunters“ sowie Symbole der „A.L.F.“ aufgebracht. Bei der Animal Liberation Front handelt es sich eine dezentral organisierte Gruppe der militanten Tierbefreiungsbewegung.

In einem Jagdrevier in Werlte, in dem ebenfalls ein Hochsitz zerstört wurde, hat eine Wildkamera zur Tatzeit einen Mann einen aufgezeichnet, der mit einer Säge durch den Wald ging. Bei dieser Person handelt es sich vermutlich um den Täter. Der Unbekannte trägt schwarze Stiefel und ist mit einer olivfarbenen Camouflagehose bekleidet. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 87344 entgegen. Außerhalb der Tageszeit ist die Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 87215 erreichbar.