140 Kinder proben fürs Welt-Kindertheater-Fest in Lingen

Lingen. Es ist Pause. Die Kids des TPZ haben heute einiges geleistet, verrät Regisseurin Nicole Amsbeck bei der Probe in der Sporthalle der Pestalozzischule. Alle tragen weißes Hemd und schwarze Krawatte. Ein letztes Mal die Choreografie durchgehen, „und das noch mal mit ganz viel Power“, leitet Amsbeck die Kinder an. Zurück in Formation. An der Spitze des Dreiecks, welches aus Stühlen geformt ist, sitzt Magdalena. „Man sieht in diesem System, das an Schule erinnert, wie alle Kinder irgendwann ausbrechen wollen“, antwortet die 15-Jährige auf die Frage, wovon die Präsentation handelt. Genauer will sie nicht darauf eingehen, um nichts vorab zu verraten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/140-kinder-proben-fuers-welt-kindertheater-fest-in-lingen-230856.html