Empfehlung - 14 Mechatroniker bei GE in Salzbergen losgesprochen

Salzbergen Guido Schumacher, Geschäftsführer des Bereichs Onshore Wind von GE in Deutschland, und Thomas Wiethölter, gewerblicher Ausbilder am Standort Salzbergen, begrüßten die Schüler und auch die Mitglieder des Prüfungsausschusses der IHK Osnabrück und informierten über das Unternehmen GE, das in diesem Jahr Veranstaltungsort für die Lossprechung der Mechatroniker war. Guido Schumacher gratulierte zur bestandenen Prüfung und zum Ende ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung und betonte, dass es auch nach bestandener Prüfung wichtig sei, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern weiterzumachen und nie mit dem Lernen aufzuhören.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/14-mechatroniker-bei-ge-in-salzbergen-losgesprochen-342660.html