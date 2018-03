Empfehlung - 122 Veranstaltungen auf Schloss Clemenswerth

Sögel. In der Reihe „Forum Form“ Clemenswerth sind in diesem Jahr drei Ausstellungen zu sehen, wie Museumsleiter Oliver Fok am Dienstag bei der Präsentation des neuen Programmheftes mitteilte. Der Hamburger Landschaftskünstler Joachim Jacob fertigt für drei Teichinseln Arbeiten aus Weidenästen, bei denen er sich von der barocken Architektur und seinen Stilelementen, den Rocailles, inspirieren lässt. Unter dem Titel „Natur trifft Barock“ wird diese Installation vom 1. April bis zum 31. Oktober zu sehen sein. Diese Ausstellung, so Fok, sei auch für Spaziergänger interessant, die nicht unbedingt in das Museum hinein wollten. Am 16. August gibt es ein Kunstgespräch an den Schlossteichen, an dem auch Jacob teilnehmen wird. Beginn ist um 18.30 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/122-veranstaltungen-auf-schloss-clemenswerth-228291.html