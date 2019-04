Empfehlung - 1000 Wertarbeiter testen neues Kreuzfahrtschiff auf Kurztrip

Papenburg Wie die Reederei mitteilt, hatte es in den vergangenen Tagen eine Verlosung gegeben, an der Mitarbeiter aller deutschen Unternehmen der Meyer-Werft-Gruppe teilnehmen konnten. Die Gewinner dieser Verlosung seien eingeladen, an einer Probefahrt teilzunehmen und das Schiff ausgiebig zu testen. Die Meyer-Werft in Papenburg hat das Schiff gebaut. Die Fahrt beginnt am 12. April in Brmerhaven und endet am 16. April im Hafen von Malaga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/1000-wertarbeiter-testen-neues-kreuzfahrtschiff-auf-kurztrip-290020.html