Woll- und Stoffparadies: In Online-Umfrage ganz vorn

Nordhorn „Kundenservice, Qualität und Zufriedenheit liegen uns als Familienunternehmen besonders am Herzen. Wir sind sehr dankbar und stolz, dass wir dafür eine Auszeichnung erhalten haben“, freut sich Familie Meyerink.

Der-Buntspecht-Shop zählt zu den beliebtesten Online-Shops Deutschlands in der Kategorie „Stoffe und Nähen“. Zu diesem Ergebnis kommt eine bundesweite Umfrage, die zum siebten Mal vom Nachrichtensender ntv Nachrichten und dem Deutschen Institut für Service-Qualität ermittelt wurde. Rund 63.500 Kundenmeinungen wurden eingeholt. Bewertet wurden unterschiedliche Leistungsbereiche und Qualitätsaspekte: von der Preisgestaltung, Produktqualität und Angebotsvielfalt über die Attraktivität, dem Informationsgehalt und die Bedienungsfreundlichkeit der Webseite bis hin zur Schnelligkeit, Freundlichkeit und Kompetenz des Kundenservices per Telefon, E-Mail oder über andere Kanäle.

„Dieser Award ist nicht nur eine Auszeichnung für unser Familienunternehmen, sondern auch für unser engagiertes Mitarbeiterteam, das maßgeblich zu unserem Erfolg beiträgt“, betont Geschäftsführer Jürgen Meyerink.

Das Familienunternehmen Modestoffe Meyerink GmbH betreibt neben dem Onlineshop „Der Buntspecht“ fünf Fachgeschäfte in Nordhorn, Lingen, Meppen, Leer und Westerstede. Mit Pandemie-Beginn und Lockdown-Zeiten hat der Onlineshop immens an Bedeutung gewonnen. Das Nordhorner Familienunternehmen steckte viel Herzblut und Energie in Onlineaktivitäten und wurde nun mit der Auszeichnung für all den Einsatz belohnt. Weitere Infos auf: www.der-stoff-spezialist.de/de/home