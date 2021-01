Weihnachtsaktion am Ringcenter

Nordhorn Erstmals haben sich Einzelhändler im und am Ringcenter zusammen gefunden, um gemeinsam in der Weihnachtszeit ihre Angebote und Aktionen zu bewerben.

Die einmaligen Einkaufgutscheine gibt es in Form eines Flyers in den teilnehmenden Geschäften. Auf diesem Flyer sind die jeweiligen Coupons, die beim Einkauf in den jeweiligen Geschäften eingelöst werden können. Bei einem Einkauf erhalten die Kunden an der Kasse den Flyer. Bei einem weiteren Einkauf in einem der teilnehmenden Geschäfte kann der Kunde nun den entsprechenden Coupon herausreißen und erhält so den entsprechenden Rabatt.

Alle Fachgeschäfte haben sich für ihre Kunden etwas Besonderes einfallen lassen. Die Vorteile sind ausschließlich bei Abgabe des Coupons gültig. An der Aktion beteiligen sich Marktkauf, Toom, Zierleyn, MBC, Vodafone, Marktkauf Grill, Musswessels, Apotheke im Marktkauf, Holland Blumen und PM Service.

Die Aktion beginnt am zweiten Adventwochenende und endet am 23. Dezember.